700年続く伝統！伊東市「第47回 大室山 山焼き」

伊東市が、2026年2月8日(日)に「第47回大室山 山焼き」を開催します。

このイベントは、700年余りの歴史を持つ伝統行事です。

山の保全を目的として始めた行事が、今では伊東の春の風物詩として定着しています。

伊東市「第47回 大室山 山焼き」

開催日：2026年2月8日(日) 9：15〜13：00(予定)

※延期の場合：2026年2月15日(日) 以降については、公式HPにて告知

会場：大室山(静岡県伊東市池672-2)

大室山は、お椀をふせたようなシルエットが特徴的な伊東のシンボル。

リフトで山頂に向かうと、およそ1kmの噴火口があり、噴火口の中ではアーチェリーを楽しめます。

噴火口を散策するお鉢巡りでは、富士山・伊豆七島・相模灘などの素晴らしい眺望を楽しむことができます。

山を丸ごと焼き上げる壮大な風景を見るために毎年数万人の見物客が訪れる人気のイベントです。

点火後に山麓から標高580メートルの山頂まで真っ赤な炎が駆けあがる様子は圧巻。

「さくらの里」からは山肌を真っ黒に焼き尽くす景色を見ることができます。

スケジュール

お鉢焼き：午前9：15〜

式典・神事：午前10：40〜

全山焼き：正午12：00〜

※荒天の場合は延期となります（神事のみ雨天でも実施）

お鉢焼き

午前9時15分より、お鉢焼きが始まります。

お鉢焼きの様子は、山頂で見学することも可能ですが、安全確保のため人員制限と遊歩道の規制が行われます。

2026年は600名限定です。

噴火口を焼き上げる様子を間近で見ることができます。

全山焼き

正午12時からは、いよいよ全山焼きが始まります。

一般の方も松明で山に火をつけることが可能です。

参加は先着順・有料で、当日午前7時より整理券の配布・販売が予定されています。

1家族2本までとし、60本限定の販売です（1本3,000円）。

山焼きの実施に関しては、積雪や強風などで開催できない場合があり、開催の判断は当日午前7時頃に決定されます。

一年に一度しか見られない、伊東の春の風物詩。

山全体が炎に包まれる圧巻の光景を体験できるイベントです。

伊東市「第47回 大室山 山焼き」の紹介でした。

Q&A

Q: 山焼きは雨天でも開催されますか？

A: 荒天の場合は延期となります（神事のみ雨天でも実施）。

Q: 一般の人が山焼きに参加することはできますか？

A: はい、可能です。当日、松明を持って山に火をつけることができます（有料、先着順）。

Q: お鉢焼きを見学する際に、人数制限はありますか？

A: はい、あります。安全確保のため、2026年は600名限定です。

