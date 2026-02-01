阪神の佐藤輝明内野手（２６）が３１日、キャンプインに向けて沖縄入りし、チーム宿舎で会見を行った。３０日に契約更改していたことを明かし、昨季年俸１億５０００万円から大幅アップの単年契約で総額５億円（出来高払いを含む）のサインとなった。（金額は推定）

球団側の交渉窓口になった竹内孝行球団副本部長（５４）も対応。「キャンプまでに佐藤くんを含めて選手全員、契約更改ができたっていうのは、こちらとしてもホッとしてます」と前置きした上で、改めてポスティングについては「彼も話したかもしれないですけど、話し合いを続けていくと」とし、「ポスティングは球団の権利であることには間違いありませんので、それは変わりなく。あくまでも球団の権利ですということだけは、はっきりと伝えておきたいと思います」と説明した。

１２球団で大トリの更改となった佐藤輝は、長期化した理由については「ポスティングの件もありますし、年俸のことも。その２つについて、じっくり話をさせてもらいました」と説明した。今後のメジャー挑戦については「これからも時間をかけて話し合っていくつもりです」と、継続して交渉を続けていく意向も明かしている。

球団では佐藤輝以外にも才木、石井がポスティングシステムを利用し、将来的なメジャー挑戦希望を公言している。