阪神の佐藤輝明内野手（２６）が１月３１日、沖縄県のチーム宿舎で会見し、同３０日に契約更改をしていたことを明かした。単年契約で今季年俸１億５０００万円から３億増の４億５０００万円＋出来高５０００万円を含めた総額５億円の大型契約でサインした。球団では０７年の金本知憲氏（５７）の２億９０００万円増を抜いて歴代最高昇給額。プロ入り６年目でも球団最高額となった。１２球団で大トリの更改と交渉は長期化したが、スッキリした気持ちでキャンプを迎える。（金額は推定）

以下、佐藤輝との一問一答。

◇ ◇

−球団との契約更改を終えて、心境の変化は。

「あすからキャンプが始まる。今シーズン結果を出すために、しっかり準備をしたいと思う」

−球団とは、お互いに納得してのサインか。

「そうですね。本当に想定より時間はかかりましたけど、きょうを迎えてとてもうれしい」

−１月中にサインをしたい思いもあった。

「もちろんそれはありましたし、そうなって良かったなと思います」

−球団から伝えられたことは。

「結果を残すことはもちろんですけど、連覇を頑張ってほしいと言われたので頑張りたいです」

−今年のキャンプのテーマは。

「ケガをしないで、１年間走りきるための準備。体もそうですけど、技術もまだまだ詰めていけるところはいっぱいあるので、そこですね」

−ＷＢＣへの思い。

「本当に光栄なことですし、選ばれたからには自分のできることを精いっぱいやりたい」

−その先のシーズンへ向けて。

「まずは連覇。そこだけを見て、そのために自分が何ができるかを考えて、やっていきたい」

−いろんな報道もあったが。

「ここで言うのもなんですけど、事実じゃないことも書かれたり、いろいろありましたけど、きょうを迎えられて良かった」