阪神の藤川球児監督（４５）が１月３１日、那覇空港着の航空機で沖縄入りした。宿舎で行われたミーティングでは、一丸ムードを作るよりも個を重要視。「自分の能力を高めろ」と力説した。就任１年目の昨季、全員に求めた「凡事徹底、姿勢、没頭」に続き「黙って積む」をテーマに設定。２リーグ制以降では球団史上初のリーグ連覇、その先にある常勝タイガースを構築するべく、２月は個々のレベルアップを図る。

漂う自信か、高まる確信か。キャンプインを翌日に控える中、藤川監督が柔和な表情で２月を思った。就任直後に全選手、全スタッフに「凡事徹底、姿勢、没頭」を求めてから１年。歴史的な速度のリーグ優勝を経て、チームはいよいよ再スタートを切る。指揮官が新たなテーマを語った。

「黙って積む。とにかくしっかりチームを作り上げること」。５文字に込めた思いがある。ミーティングで伝えたのは個のレベルアップだ。「チームはまとまるから強いんじゃない。勝ったからまとまるんだ」。結論が同じでも過程は違う。なれ合いは要らない。求めたのは自己研さんだ。

宜野座組にはドラフト２位の谷端（日大）や、新助っ人のルーカス、ラグズデール、ディベイニー。さらに浜田、元山らが名を連ねた。新戦力には「本気を見ろ」−と１軍の雰囲気を感じさせる一方、梅野、木浪らはプロ入り後初めて具志川組に配置。「自分を俯瞰（ふかん）して見る時間にしてほしい」と、振り分けにも思いを込めた。

「ミスしてファンの方から沖縄でため息が出たり、笑われたりすることがあるかもしれないが、続けてみろと。それを続ければ、いつの間にかみんなが息をのむようになる」。個人が黙々と日々に没頭し、鍛錬を積み重ねていく。地道な努力の先にチーム力アップがあると信じる。新生タイガースは黙って積む。さぁ、王者のキャンプインだ。