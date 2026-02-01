２リーグ制以降では球団初となるリーグ連覇と３年ぶりの日本一を目指す阪神の春季キャンプが２月１日に幕開けとなる。沖縄県の宜野座村とうるま市具志川で行われるキャンプを前に、田中キャップらデイリースポーツのトラ番７人が、それぞれのイチ推し選手を紹介する。

◇ ◇

今年はより一層、注目される立場であることは本人が誰よりもわかっている。昨季、両リーグ最多の６６試合に登板し、及川にとっては今季が勝負だろう。静岡での自主トレでは師匠の岩崎から「今年はダメだろ」と愛のハッパをかけられた。

２年連続で活躍しないと意味がない。これは昨季終了後から常に言っていた。「甘い世界じゃないというのはわかっている。勘違いしないで、自信を持つことと調子に乗ることは違うと思うので」。ＷＢＣの最終選考にも残っていたが、本戦の出場とはならず。ただ、これもシーズンのことを考えればプラスに働く可能性がある。

昨年までのキャンプとは、背負う期待も向けられる目も違っているだろう。オフのトレーニングは昨年以上にハードだったと聞く。昨季の活躍がフロックではなかったと証明する一年。及川が沖縄で己の技術に、さらなる磨きをかける日々を見届けたい。（デイリースポーツ・今西大翔）