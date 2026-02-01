阪神・佐藤輝明内野手（26）が31日、チーム宿泊先の沖縄県内で会見を開き、30日に球団と今季契約を結んだことを明かした。球団最高アップ額となる3億円増の年俸4億5000万円プラス出来高払い5000万円の総額5億円（金額は推定）で単年契約。希望するポスティングシステムを使った早期のメジャー挑戦は話し合いを継続し、キャンプ自費参加を直前で回避した。

――1月中のサインはこだわった。

「もちろん。それはありましたし、そうなって良かった」

――球団と話し合ってから心境の変化は。

「明日（1日）からキャンプが始まるので、今シーズン結果を出すために、しっかり準備をしたい」

――球団からは、どういった声かけが。

「結果を残すことはもちろんですけど、やっぱり連覇というのは頑張ってほしいと言われた。頑張りたいと思います。年俸面でもすごく評価していただいた。僕のことも考えてくれているなという、そういう話し合いもできたのでサインしました。タイガースのために頑張ろうかなと思っています」

――いろんな報道がある中で、気持ち的にもすっきりした。

「ここで言うのもあれなんですけど、事実じゃないことも書かれたりいろいろありましたけど、まあ今日を迎えられて良かったなと、それだけです」

――自身の今年のテーマは？

「ケガをしないで、1年間走りきるための準備、体もそうですけど、しっかり技術もまだまだ詰めていけるところはいっぱいあるので。そこですね」

――連覇を目指すペナントレース。目標や覚悟は？

「まずは連覇。そこだけを見て。そのために自分が何ができるかを考えて、やっていきたい」

――打撃面でどんな技術を高めたいのか？

「もっと率も上げていきたいし、まだ上を目指してやっていきたいなと思っています。確率良く捉える、ストライク、ボールの見極め。そういうところじゃないですかね」