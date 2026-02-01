阪神・平田2軍監督はキャンプインを控えた31日に取材に応じた。以下、一問一答。

――今年は木浪、梅野らもいるが

「やることはみんな、自分たちで分かってるしね。それは仕上げていくだけですよ」

――もう一緒に練習

「もちろん。チームプレーとかいろいろありますので、若手じゃないんだから。彼らはもう自分でやること分かっている選手ばっかりだし。逆にね、若い選手たちの見本になるような選手ばっかりなんでね。うちの選手、中堅クラスはみんなそうだよ」

――逆に若い選手は刺激に

「内野手にしてもキャッチャーにしても、彼らの練習を見て、いい勉強になると思うし。まあ彼らはそういう、自分の調子を上げていくっていうことが大事だけどな」

――彼らが若い子に、いろいろアドバイスすることで刺激になることは

「いやいやそんな、アドバイスとか、そういうのは求めないよ。もう勝負だもん。木浪にしても梅野にしても、やっぱ今年の競争の中のメンバーなんだから。そんなアドバイスなんかしてる場合じゃないでしょ。選手が聞いてくりゃあな、うん」

――投手の岩崎らは昨年通り

「ああ！もう去年見てみい。球数でも、岩崎と島本だ。もう毎日ブルペン入ってさ、黙々と。“なんで若い子、もうちょっと？”っていうところを岩崎とも去年話したことあるけど。態度で引っ張っていってくれるよ。ブルペンに入った雰囲気だけでも、岩崎のね、重みがあるやん。そうでしょ？」

――立石は最初別メニューで

「その辺を今日しっかりミーティングというか。しっかり上げていくというパターンになると思いますよ」

――他の新人選手も状態を上げて欲しい

「いろんな状態をしっかり把握した上で。しょっちゅうトレーナーとかからは、報告はいろいろ受けてるんでね。その辺りをしっかりミーティングをしていきます」