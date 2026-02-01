ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲがきょう１日、初の東京ドーム公演「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ ＳＰＥＣＩＡＬ ＬＩＶＥ ２０２６ ＥＮＥＲＧＹ」を開催する。２０２２年４月のデビューから４年弱でたどりついた夢の舞台。開催に際し、メンバー７人が意気込みとふるっぱー（ファンの総称）へのメッセージを寄せた。

着実にスターダムを駆け上がる７人が、夢のステージに立つ。デビューから４年弱での東京ドーム公演。仲川瑠夏は「こんなに幸せでいいのかな？とワクワクな気持ちでいっぱいです」と高揚感を隠さず、鎮西寿々歌は「私たちの史上最大のＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩを受け取ってください！」と呼びかけた。

昨年８月３日。さいたまスーパーアリーナ公演でドーム公演がサプライズ発表され、メンバーは抱き合って号泣した。

櫻井優衣は「『東京ドーム』という文字を、さいたまスーパーアリーナのど真ん中でみんなと一緒に見上げた瞬間は、一生の宝物です」と振り返る。そこから半年。準備を重ねてきた。松本かれんは「東京ドームの練習期間が思ったより大変だったけど、ファンのみんなの楽しい顔を想像しながらいろんな練習を頑張ったよ〜」と明かした。

２２年４月のデビューから右肩上がりの成長曲線を描いてきた。２３年に日本レコード大賞の最優秀新人賞に輝き、翌２４年には「ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ」で同賞の優秀作品賞を獲得した。「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」発グループの長女として後輩グループの道しるべとなり、昨年は「わたしの一番かわいいところ」が「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」の最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞。ＮＨＫ紅白歌合戦への初出場も果たした。実績を積み上げ、ドームにふさわしいグループとして降臨する。

悲願のステージ。ふるっぱーにどんな景色を届けるのか。

真中まな「ここまで連れてきてくださった皆さんに、感謝と私たちの今の全力が伝わるように、そしてふるっぱーのこれからを想像してもっとワクワクさせられるように頑張ってきます！」

早瀬ノエル「最高の１日になるように、全身全霊をこめてパフォーマンスをします！こだわりいっぱいのステージを楽しみにしていてください！」

月足天音「支えてくださった皆さまに沢山の感謝を伝えられるようなステージにできるよう頑張ります！！」

全身で夢実現を体感し、感謝と未来への希望を昇華させる。

◆メンバーのメッセージ

◇真中まな「今日という日を無事に迎えることができて本当に嬉しいです！ありがとうございます！ここまで連れてきてくださった皆さんに、感謝と私たちの今の全力が伝わるように、そしてふるっぱーのこれからを想像してもっとワクワクさせられるように頑張ってきます！ライブを見た皆さんが少しでもにゅーかわいい気持ちになれる、幸せなライブになったら嬉しいです♡」

◇松本かれん「東京ドームと紅白歌合戦はメンバーみんなでいつか行こうねって目標にしていた場所なので、今叶えられたことがとっても嬉しいです！東京ドームの練習期間が思ったより大変だったけど、ファンのみんなの楽しい顔を想像しながらいろんな練習を頑張ったよ〜！あーここまちがえたー！！（泣）って後悔しないように集中してがんばるよ」

◇月足天音「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの大きな夢だった東京ドーム公演！今日という日を無事に迎えられて本当に幸せです！私たちＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲを支えてくださった皆さまに沢山の感謝を伝えられるようなステージにできるよう頑張ります！！会場に来てくださる方、配信をみてくださる方へたくさんの『ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ』をお届けします♡」

◇鎮西寿々歌「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの夢だった東京ドームが、いつからかみんなの夢になりました。今日その夢を叶える時です。とっても大きいステージで、私たちの史上最大のＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩを受け取ってください！みんなにとってかけがえのない時間になりますように！楽しむダゾ♡」

◇櫻井優衣「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲらしい唯一無二の“ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩアイドル”という存在が、たくさんの方に幸せを届け、認めていただけているのだと思うと、心から嬉しく思います。感謝の気持ちを胸に、原宿から世界へ、そして宇宙まで届く最高のステージを届けます！ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩの夢の続きを、これからも一緒に描いていけたら嬉しいです」

◇早瀬ノエル「ずっと目標にしてきた大きな舞台に、こんなに早くに立てるのが夢のようです。最高の１日になるように、全身全霊をこめてパフォーマンスをします！こだわりいっぱいのステージを楽しみにしていてください！この日をきっかけにもっともっと大きくなって、さらにパワーアップして戻ってこられるように頑張りたいです！」

◇仲川瑠夏「ついに今日は東京ドーム！ずっとみんなで掲げてきた大きな夢である東京ドーム公演を無事迎えることができて嬉しいです。ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが大好きなみんなが満員の東京ドームに集まると思うと、こんなに幸せでいいのかな？とワクワクな気持ちでいっぱいです。初の東京ドーム、楽しみです！みんなもたくさん楽しんで帰ってくれたら嬉しいな」