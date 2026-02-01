阪神・藤川監督が就任2年目のキャンプのテーマを「黙って積む」と掲げた。

「つくり上げていく途中ですから、いろんなことがあるだろうけど、周りの声に反応しないこと。とにかく黙って、積んでいくと。こういう時期ですね」

キャンプインを1日後に控え、メディアを通じて選手へのメッセージを送った。既に、基礎基本に徹底的に取り組む「地味キャンプ」を公言している。連覇がかかる今季は、昨年以上に注目が集まる。スター選手も多くいる。ファンからの黄色い声援が多くなるのは明白だが、過去の実績におごることなく、黙して語らず、ひたむきに自己研鑽（けんさん）を積むことを求めた。

ゲキは主力だけでなく、若手に向けても発している。2軍首脳がいる具志川が近いことでいつでも入れ替えが可能なため、キャンプスタート時には、自らが率いる宜野座に投手を中心に若虎を多く呼んだ。当然、うまくいかないことが出てくる。それでも「やる」と決めたことを貫くことが大事だと訴えた。

「ノックであったりで、ミスをしたり、連係がうまくいかずにファンの方からため息が出たり、笑われたりすることがあるかもしれないけど、続けてみろと。それを続ければいつの間にかみんなが息をのむようになる」

昨年掲げた「凡事徹底」、「姿勢」、「没頭」を今年も重視する。「黙って積む」を含め、掲げるテーマに派手さはない。勝利がいかに難しいかを知っているからこそ、藤川監督はキャッチーな言葉を好まない。（倉世古 洋平）

≪佐藤輝の大トリ更改「普通のこと」≫

藤川監督は、佐藤が契約更改がキャンプイン目前になったことについて「普通のこと」と受け流した。より有利な条件を求め、選手が期限ギリギリまで球団と話し合うのは当然のこととして、「私がいつも1月末でしたから。契約交渉って双方の権利ですから。ファンの方々の話題になったかもしれないですけど、現場としては当たり前のことが当たり前に行われたということ」と冷静だった。