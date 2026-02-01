日本ハム・新庄剛志監督（５４）が１月３１日、沖縄県名護市のエナジックスタジアム名護で、春季キャンプ前夜の恒例イベント「ＳＨＩＮＪＯスペシャルナイト２０２６〜夢をつかむものたち〜」を開催した。約２０００発の花火が夜空を彩った。

優勝のみを目指す勝負の就任５年目。選手たちに真っ先に求めるのは自己犠牲の精神だ。宿舎でのミーティングでも強調。「チームが勝つために（自分が）犠牲になって戦うという気持ちを一人一人が持ってほしい」と伝えた。

キャンプでも「チームプレー、犠牲になる練習は多めにしていきたい」と方針を示した。昨季はヒットが出ない中で１点を奪う部分が足りなかったと指摘。「もしかしたら（走者三塁で）ショートゴロを打ちなさいというサインをつくるかもしれない」とほのめかした。

戦力には自信がある。「僕の中で野手の固定メンバーは決まっている」と、スタメン構想を固めていることを明かした。一方で「もう一回だけ、開幕から１カ月ちょっと争わせてみる」と語り、４月中はレギュラー奪取のチャンスがあると説明。「諦めずに取り組んでほしい。２軍の選手もずっと見ている」と競争を促した。

甘さは一切排除する。「とにかく全ては勝つだけ。もう遠慮はしません」。選手育成を重視した過去４年からは方針転換。１０年ぶりの優勝をつかむため、新庄監督は勝負の鬼と化す。