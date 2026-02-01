阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール（２７）＝前ブレーブス＝とイーストン・ルーカス（２９）＝前ブルージェイズ＝の両投手が３１日、チームに合流した。身長２０３センチのラグズデールは、長身を生かして打者をねじ伏せる活躍へ意気込んだ。

身長２０３センチ、体重１０６キロ…文字通りの大型右腕・ラグズデールは「ここに来られてすごく幸せ。しっかりコンディションを整えて頑張っていきたい」と意気込んだ。

その規格外の身長が最大の武器。１５０キロ超の速球と縦割れの大きなカーブが武器で、先発ローテに割って入る活躍が期待される。「高さを生かした投球をすることが有効になると思う」と、日本での活躍に自信をみせた。

一方で、日本サイズのベッドは小さすぎるように思えるが「アメリカのベッドも僕にとっては小さいから、慣れているよ」と規格外の回答。来日して間もないが、周囲から「頭が当たらないように気をつけて」と声をかけられたといい「まだ頭は打ってない」と笑った。無限の可能性を秘めた明るい新助っ人が連覇という高みに押し上げる。

◆カーソン・ラグズデール（Ｃａｒｓｏｎ Ｒａｇｓｄａｌｅ）１９９８年５月２５日生まれ、２７歳。米国フロリダ州出身。２０３センチ、１０６キロ。右投げ右打ち。サウスフロリダ大から２０年ドラフト４巡目でフィリーズと契約した。２１年ジャイアンツ、２５年はオリオールズへ移った。