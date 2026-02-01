２リーグ制以降では球団初となるリーグ連覇と３年ぶりの日本一を目指す阪神の春季キャンプが２月１日に幕開けとなる。沖縄県の宜野座村とうるま市具志川で行われるキャンプを前に、田中キャップらデイリースポーツのトラ番７人が、それぞれのイチ推し選手を紹介する。

◇ ◇

し烈な内野手争いに食らいつく若きファイターに期待したい。高卒３年目の百崎は宜野座組の野手では最年少の２０歳。藤川監督も「アグレッシブなバッター」と評価する注目株だ。

昨季はファーム７９試合で打率・２９４を記録するなど打撃で成長を示した。８月に死球を顔面に受け、下顎（かがく）骨骨折のアクシデントもあったが、昨秋キャンプでアピールに成功。早々に宜野座組の切符を勝ち取った。

今年１月には地元・熊本で「二十歳を祝う集い」に参加。旧友との再会を喜ぶ笑顔はあどけなかったが、「今年は良い年にしたい」とつぶやいた表情は勝負師そのものだった。オフは同郷の岩貞らとの自主トレで修行を積み「今年こそは」と覚悟を決めた。

「熱覇」をスローガンに、連覇を目指すチームにとって、熱い心を持った若手の台頭は不可欠。目標の「開幕１軍」を勝ち取り、１軍デビューを果たしてほしい。（デイリースポーツ・藤丸紘生）