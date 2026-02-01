¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ºÆÌÀ¸À¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÏÇò»æ¡×¡¡Æó¡¢»°·³¤ÎÁª¼ê¤âà¥Á¥ã¥ó¥¹½½Ê¬á¤ÎÇØ·Ê
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤é¼óÇ¾¿Ø¡¢¥Ê¥¤¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬£±·î£³£±Æü¤Ë¡¢Íâ£²·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÀè¶î¤±¤ÆµÜºê¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡µÕ½±¤Ø¤Î£±Ç¯¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£ºòµ¨¤Ïºå¿À¤Ë¼ó°ÌÆÈÁö¤òµö¤¹¤È¡¢½ªÈ×Àï¤Ë¤ÏÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¿£Ä£å£Î£Á¤Ë¤â½ç°Ì¤ò¾ù¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ£³°Ì¤Ç½ªÀï¡££Ã£Ó¤Ç¤â£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹²ù¤·¤¤£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢»Ø´ø£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¡£¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥×Á°¤Î»²ÇÒ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤Þ¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¿·¤·¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÍ¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê£±¿Í£±¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ñ»¡¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é¤½¤Î±Ô¤¤´ã¸÷¤¬¸÷¤ê¤½¤¦¤À¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤£´ÈÖ¤¬¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤«¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤âºòµ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£±£±¾¡¤òµó¤²¤¿³«ËëÅê¼ê¸õÊä¡¦»³ºê°Ê³°¤ÏÌ¤³ÎÄê¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¡¢¤â¤¦Çò»æ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´Áª¼ê¤Ë°ì·³½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Æ£Á¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ËÜ¡¢Â§ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë£´¿Í¤Î½õ¤Ã¿Í¤âµð¿ÍÆþ¤ê¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ïºòµ¨°Ê¾å¤Ë·ã¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï½éÆü¤«¤é¸·¤·¤¯Áª¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ª¥Õ¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¤«¡ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¡¢È´¤«¤ê¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡×¤È¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤«¤±¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÆó·³¤Ë¤â»°·³¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£°ì·³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾¯¤·¤Ç¤â¥Ü¥í¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æó¡Á»°·³¤Ë¤ÏÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¼ã¼ê¤«¤é¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢°ì·³¾º³Ê¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤¦Áª¼ê¤¬ÂÔµ¡ºÑ¤ß¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¹½ÁÛ¤ÏÇò»æ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é·ã¤·¤¤Áè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£