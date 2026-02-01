ドジャースのファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2026」が1月31日（日本時間2月1日）、ドジャースタジアムで開催され、大谷翔平投手（31）が参加。ドジャース入団1年目から3年連続での参加となった。

気温30度に迫る熱気の中で開催されたイベント。大谷が公の場に姿を現すのは、1月24日にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会以来、7日ぶりとなった。この会には真美子夫人も同席し、初めての夫婦揃っての同会参加。また、昨季ア・リーグMVPのヤンキース・ジャッジ、昨季サイ・ヤング賞コンビのパイレーツ・スキーンズ、タイガース・スクバルも出席し、豪華共演だった。

間もなくメジャーで9回目のキャンプイン。3月には2大会連続で出場するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、世界一連覇をかける戦いが始まる。投手として登板するかにも注目が集まっているが「投げるかはまだ分からない」と調整を積み重ねていく中で判断する方針。侍ジャパンを率いる井端弘和監督は、大谷のWBCでの投手起用については「スプリングトレーニング、キャンプをやっていないので…そこはまず投げてからということだと思います」と話すにとどめており、今後が注目される。