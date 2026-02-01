プロ野球は１日、各地で１２球団が一斉にキャンプインする。巨人は３１日、１軍首脳陣と外国人選手がキャンプ地の宮崎入りし、先乗り合同自主トレを行っていた１軍選手と合流した。阿部慎之助監督（４６）は「もう白紙。みんなにチャンスがある」と大混戦サバイバルを明言。今季のスローガン「前進」の通り、新しくチームを作り直して２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ突き進む覚悟を示した。またチーム宿舎での全体ミーティングで訓示し、キャンプインに向けて奮起も促した。

＊ ＊ ＊ ＊

レギュラー白紙の激しいポジション争いの中で最激戦区は一、三塁だ。

ポスト岡本候補の新外国人として、メジャー通算４７本塁打の右の長距離砲・ダルベックを獲得した。昨年ソフトバンクから途中加入で１１本塁打と長打力を見せたリチャード、２年目の飛躍を目指す左の強打者・荒巻。３選手いずれも一、三塁を守ることができる。

さらに三塁候補では高卒２年目の石塚、２０年目でスタメン奪取に燃える田中将と並びチーム最年長の坂本もいる。一、三塁は主にこの５選手による大サバイバルの様相だ。

一、三塁がリチャードとダルベックの組み合わせになるのか。そこに荒巻も食い込んでくるのか。三塁で石塚か坂本が定着した場合は、ダルベック、リチャード、荒巻の誰が一塁で出場するのか。ウルトラＣでメジャー時代に経験のあるダルベックの外野起用もあり得るのか。布陣は良い意味で不透明な部分が多い。

リチャード、ダルベックの長打力は打線に欲しい部分だが、２０００年代の坂本、２０１０年代の岡本に次ぐ２０２０年代の新たな高卒ドラ１スター誕生という意味では石塚の台頭も期待される。「新しいチームを作る」と宣言している阿部監督がどんな決断を下すのか注目だ。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）