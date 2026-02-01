俳優の米倉涼子（５０）が３１日、公式サイトを更新。３０日に東京地検が麻薬取締法違反容疑などについて不起訴処分を発表したことを受けてコメントを発表した。

米倉は昨年１０月、関東信越厚生局麻薬取締部による家宅捜索を受けたことを一部で報じられ、１２月に事実と認めていた。今月に入り、同部が東京地検に書類送検していたが、不起訴となった。

米倉はこの日、サイトに「関係者及びファンの皆様」と題した文書を投稿。ファンや関係者らに謝罪を述べ、「私は、本年１月３０日、不起訴処分となりました。これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」と、騒動の終結を宣言した。

詳細については「弁護士の指導を踏まえ、私からの説明は控えさせていただきます」と説明。その上で「今回の一連の捜査を受け、活動を自粛しておりましたが、その間、これまでの人生や自身の活動について、見つめ直しておりました」「今の私に出来ることは、初心に立ち返り、何事にも真摯に取り組んでいくことだと考えております」と活動再開を示唆した。