タレントのケンドーコバヤシ（５３）が３１日、フジテレビＯＮＥの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年８月に結婚し、すでに第１子男児が誕生していたことを公表した。関係者によると、お相手は一般女性という。

番組ではタイ・バンコクでのロケを実施。ケンコバは後輩芸人の野性爆弾・くっきー！と合流し、タイトルにある「重大発表」をはぐらかし続けながらバンコク観光を堪能した。

そして最後の最後、帰国便の時間が迫る中でついに「結婚したのよ」「（昨年）８月に」と告白。「なんで（その時に）言わへんの！」とツッコむくっきー！に、「ホンマの重大発表は…、４日前に子供生まれた」とさらにぶち込むと、くっきー！は「やばいて！子供エグいって！」と驚きが止まらなかった。

ケンコバは同日、所属事務所を通じ「この度、私ケンドーコバヤシ、子供が産まれました。嬉しいです。あ、その前に結婚していたのを言ってませんでしたね。失礼しました」とコメントを発表。番組内では芸人仲間の中川家、ハリウッドザコシショウ、陣内智則から祝福の声が贈られた。