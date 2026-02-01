演歌歌手の藤あや子（64）が31日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演。好きだった歌手を明かし、演歌歌手になるとは思わなかったと明かした。

秋田県出身の藤は、「子供の頃から民謡の手踊りの踊り子だった」と言い、歌については「山口百恵さんが好きだったから、演歌なんか聴いたことなくって。だから、演歌歌手になるという未来予想図はひとかけらもなかった」と語った。

高校卒業後「21歳の時に民謡も歌わないと、踊り子だけでは呼んでもらえないとわかって、そこから自力で“こぶし”を作って。そこからちょっとずつ歌えるようになっ。秋田の地元の民謡の先生についてレッスンを受けて」と、演歌歌手としての勉強は20歳過ぎてからだったとした。

好きな歌手については「最初は百恵さんでしょ。そのあとはフォークソング、（井上）陽水さんだったり、中島みゆきさん」とし、その後ロックに「ハマりました。エアロスミス、ボン・ジョヴィはいまだに好きですし、やはり洋楽が好きですね。だから、ポップスとか歌うと“挑戦されましたね”って言われるけど、挑戦は演歌だから！」と笑った。

藤は1987年に村勢真奈美の芸名でデビュー。1989年に芸名を藤あや子に変えて「おんな」で再デビュー。92年「こころ酒」で日本有線大賞を受賞、第43回NHK紅白歌合戦に初出場、21回出場している。