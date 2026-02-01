NBAブルズは1月31日（日本時間2月1日）に敵地でヒートと対戦する。シカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者が、自身のX（旧ツイッター）で河村勇輝を含む2WAY選手の起用について言及した。

ブルズはスケジュール変更もあり、1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。この日は、主力のジョシュ・ギディーなどの欠場が発表されている。

ジョンソン記者は自身のXで「3人の2WAY選手がシュート練習に参加してます。ブルズは今夜選手不足になる可能性もある」とヒート戦で河村も含めて2WAY選手の起用を示唆した。

サマーリーグでアピールに成功し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った河村。しかし「右下腿の血栓」で一度は契約解除となったが、今年1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んだ。

15日（同16日）の敵地サンディエゴ・クリッパーズ戦で今季Gリーグ初出場。いきなり絶品アシストを連発するなど2得点7アシストと存在感を示した。23日（同24日）の敵地ウェストチェスター・ニックス戦ではノールックパスで会場を沸かせるなど3得点7アシストをマークしていた。しかしその後は負傷もあり、シカゴに戻って調整していた。

29日（同30日）のの本拠地ヒート戦で今季初NBAのベンチ入りを果たしたものの、出場機会に恵まれなかった。