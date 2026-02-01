ブンデスリーガ 25/26の第20節 ハンブルガーSVとバイエルン・ミュンヘンの試合が、2月1日02:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。

ハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）、ベーカリー・ジャッタ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）、レナート・カール（MF）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

34分に試合が動く。ハンブルガーSVのファビオ・ビエイラ（MF）がPKを決めてハンブルガーSVが先制。

しかし、42分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。ヨシュア・キミヒ（DF）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

バイエルン・ミュンヘンは後半の頭から選手交代。レナート・カール（MF）からルイス・ディアス（FW）に交代した。

その直後の46分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

だが、53分ハンブルガーSVのルカ・ブスコビッチ（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は出場しなかった。

2026-02-01 04:40:47 更新