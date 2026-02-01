リーグ・アン 25/26の第20節 ロリアンとナントの試合が、2月1日03:00にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。

ロリアンはパブロ・パジス（FW）、バンバ・ディエン（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはムスタファ・モハメド（FW）、レミ・カベッラ（MF）、マティス・アブリン（FW）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。ロリアンのテオ・ル・ブリ（MF）のアシストからバンバ・ディエン（FW）がゴールを決めてロリアンが先制。

ここで前半が終了。1-0とロリアンがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、ナントは同時に2人を交代。イブラヒマ・シソコ（MF）、ルイス・ルルー（MF）に代わりモハメド・カバ（MF）、デマイン・アスマニ（MF）がピッチに入る。

66分、ロリアンは同時に2人を交代。バンバ・ディエン（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）に代わりサンブ・スマノ（FW）、アーサー・エボン（MF）がピッチに入る。

74分ナントが同点に追いつく。モハメド・カバ（MF）のアシストからマティス・アブリン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

75分、ロリアンは同時に2人を交代。パブロ・パジス（FW）、バモ・メイテ（DF）に代わりカリム・デルマネ（MF）、ナサニエル・アジェイ（DF）がピッチに入る。

78分、ナントは同時に3人を交代。ヨハン・レペナン（MF）、ファビアン・セントンズ（DF）、ムスタファ・モハメド（FW）に代わりフランシス・コクラン（MF）、マチュー・アカパンディエ（DF）、ユセフ・エルアラビ（FW）がピッチに入る。

85分、ロリアンが選手交代を行う。ローラン・アバルジェル（MF）からモハメド・バンバ（FW）に交代した。

後半終了間際の89分ロリアンが逆転。アルセーヌ・クアシ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、ロリアンが2-1で勝利した。

なお、ロリアンは16分にバモ・メイテ（DF）、30分にバンバ・ディエン（FW）、85分にローラン・アバルジェル（MF）、90+2分にアルセーヌ・クアシ（DF）に、またナントは51分にイブラヒマ・シソコ（MF）、54分にファビアン・セントンズ（DF）、84分にアントニー・ロペス（GK）、88分にYoussef Ali（DF）、90+1分にレミ・カベッラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-01 05:01:01 更新