エールディヴィジ 25/26の第21節 ズウォレとテルスターの試合が、2月1日02:45にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはショラ・ショレティレ（MF）、コーエン・コストンス（MF）、ヨウネス・ナムリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはミラン・ゾンネフェルト（FW）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+3分に試合が動く。ズウォレのシモン・グラベス（DF）のアシストからショラ・ショレティレ（MF）がヘディングシュートを決めてズウォレが先制。

ここで前半が終了。1-0とズウォレがリードしてハーフタイムを迎えた。

ズウォレは後半の頭から選手交代。ヤミロ・モンテイロ（MF）からカイ・デローイ（FW）に交代した。

46分、テルスターが選手交代を行う。セドリック・ハテンブール（MF）からセム・ファンデュイン（FW）に交代した。

60分テルスターが同点に追いつく。ニルス・ロセン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

61分、テルスターが選手交代を行う。ソウフィアネ・ヘトリ（FW）からケイ・テジャン（FW）に交代した。

67分ズウォレが逆転。コーエン・コストンス（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに70分ズウォレに貴重な追加点が入る。コーエン・コストンス（MF）のアシストからトリスタン・ホーイヤ（DF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

76分、ズウォレが選手交代を行う。ショラ・ショレティレ（MF）からヤディール・ペライラダハマ（MF）に交代した。

77分、テルスターは同時に2人を交代。タイリース・ノスリン（DF）、ミラン・ゾンネフェルト（FW）に代わりアディル・レクカル（DF）、ディラン・マーテンス（MF）がピッチに入る。

79分、テルスターが選手交代を行う。ロナルド・クーマン Jr.（GK）からダーン・ライツィハー（GK）に交代した。

83分ズウォレが追加点。カイ・デローイ（FW）のアシストからコーエン・コストンス（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

その後もズウォレの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ズウォレが4-1で勝利した。

