演歌歌手の藤あや子（64）が31日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、現在の愛車である高級外車を披露した。

藤の愛車はマセラティのレヴァンテトロフェオ。SUVレヴァンシリーズの最上位モデルで、フェラーリ製のエンジンを積んだ580馬力の一台で、藤は「ほれぼれするわね〜、いい車！」とゾッコンの様子。

だが、この車は藤にとって3台目のマセラティ。22年にレヴァンテモデナ、23年にグレカーレトロフェオ、そして現在の車と3年続けて乗り換えている。その理由を「最初にトロフェオを見た時に大きすぎて無理だなと。そこで1年後にグレカーレが出ますといので、じゃあその間にモデナ乗っておきましょうか」とし、1年後にグレカーレが来たものの「モデナとの違いがはっきり分かっちゃった。ここだけは譲れないっていうポイントがありまして。音なんです。エンジン音が全然違ったんです。フェラーリエンジンですからね。この音が全然」と、レヴァンテトロフェオに乗りたいと思ったと言う。

だが「乗ろうと思ったときにはもう生産していなくて。日本中探してもなくて、世界中探して、1台だけあった。見つけてくれたんです、新車で」というお宝ものの1台と説明した。

値段について番組では車体価格が2349万円と紹介。藤は「ビジュがいい。やっぱり一目ぼれするくらいのビジュじゃないと。そうじゃないと2000万円以上の車買わないでしょ。もう一生、これでいい」と語っていた。