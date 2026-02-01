演歌歌手の藤あや子が（64）が31日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演。2017年3月に結婚した24歳年下の男性とのなれ初めを語った。

藤は「私、20歳で結婚しているから、もう二度と結婚しないつもりだったのに、これってねえ、出会いがあるんですよ。わからないものですね」と照れ笑い。

夫とは「もともとスポーツマッサージに行っていて、そこの鍼灸をやっている方だったんですけど、ものすごく丁寧で手つきが優しくて。顔は見ていないんです。で、院長先生に、“劇場公演があるんですけど、今やってくださったあの方にトレーナーさんとしてやってほしい、どうでしょうか？”ってお願いしたんです。名前も知らないし、顔も知らないでお願いしたんです」と語った。

その後、お盆の時期に藤がやっている八ヶ岳のギャラリーに「彼が遊びに行っていいですか？って言ったんですね。約束したら、友達3人とレンタカー借りて、5時間くらいかけて来てくれたんです。“どこに泊まるんですか？”って聞いた、“このまま帰ります”って言ったんですよ。“明日仕事なんで”って」という出来事で「私のために会いに来てくれたと勘違いしたんです」と笑った。

藤は「本当に勘違いだったんです。私のこと好きになったのと勘違い。24歳も離れていると娘より若いわけですよ。自分の中ではありえないと、これはいい思い出、ときめいたな、いい人だったなと思おうと」としたという。だが「思ったんですが、気持ちが17歳に戻っちゃったんです。その時もう55歳だったんです、それが17歳に戻っちゃうんですから。恋って怖いわ」としみじみと語っていた。