トランプ米大統領の異常なほどの利下げ圧力の下で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の独立性は危機に瀕（ひん）している。

新議長には、米国と世界の経済を安定させるという任務の重大さを踏まえ、金融政策の独立性を堅持するよう求めたい。

トランプ氏はＦＲＢの次期議長に、ケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名すると発表した。上院の承認を経て５月にも就任する。任期は４年となる。

ウォーシュ氏は、２００６年に３５歳の若さでＦＲＢ理事に就任した。０８年秋のリーマン・ショックで危機対応に当たるなどＦＲＢの政策や業務に精通する。政府や民間金融機関での経験も豊富だ。

当初はトランプ氏への忠誠心が強いケビン・ハセット国家経済会議委員長が有力視されていた。

しかし、金融市場では、ハセット氏がトランプ氏の言いなりになり混乱を招くことへの警戒感が強かった。トランプ氏がウォーシュ氏を選んだのは、知見の深さを評価しただけでなく、こうした懸念に配慮した面もあるのだろう。

ドル基軸通貨体制の下で、ＦＲＢは世界の経済や金融を安定させる要の立場にある。ドルの信認を維持するのも大事な役割だ。ウォーシュ氏の手腕に期待したい。

中央銀行は政治の思惑に左右されず、専門的な見地から独自に政策を判断することが極めて重要だ。だが、パウエル議長に対するトランプ氏の利下げ圧力は常軌を逸している。繰り返し罵倒し、解任までちらつかせた。

ＦＲＢ本部の改修を巡り、虚偽の議会証言を行った疑いがあるとし、パウエル氏を刑事捜査の対象としたことで、激震が走った。

パウエル氏は「政権による脅しと圧力の一環だ」と反発した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）など世界の中央銀行のトップらが、パウエル氏を支持する声明を出すなど、憂慮すべき事態になっている。

米経済は、雇用重視で利下げを進めるのか、物価高を防ぐため拙速な利下げを避けるのか、判断が難しい局面にある。１月は４会合ぶりに利下げを見送った。

ウォーシュ氏は近年、利下げに前向きな姿勢を示しているが、かつては金融緩和に消極的な発言が目立っていた。

秋の中間選挙を控え、物価高抑制は政権の最重要課題であるはずだ。ウォーシュ氏は議長就任後、内部の合意形成に力を注ぐとともに、専門的な立場からトランプ氏と粘り強い意思疎通を重ね、的確な判断をすることが大切だ。