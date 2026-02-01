ＳＮＳでつながり、ただでさえ実態が見えづらい犯罪組織が、一段と手口を多様化させている。

警察はあらゆる捜査手法を駆使し、犯罪を食い止める必要がある。

これらの犯罪集団は、「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」と呼ばれる。

最近目立っているのは、外国人が短期滞在の在留資格で来日し、特殊詐欺などの事件を起こして、すぐに出国する「ヒットアンドアウェー型」の犯行だ。

全国の警察は昨年１〜１０月、前年同期の３倍にあたる５９人を摘発している。マレーシアや中国などの出身者が多い。

警察官を装い、捜査のためと偽って現金をだまし取った詐欺事件では、現金の受け取り役として台湾籍の男が逮捕された。中国福建省で見知らぬ人から「荷物を運ぶ仕事がある」と声をかけられ、日本に送り込まれたという。

海外の拠点にいる指示役が外国人を集め、事件を起こさせているとみられる。警察の摘発強化で、現金の受け取り役などを日本国内で確保するのが難しくなっていることも背景にあるのだろう。

昨年１〜１１月の特殊詐欺の被害額は１２１３億円で、ここ数年、増加傾向にある。しかも、現金の受け取り役などは逮捕されても、指示役につながりにくい。今後も「捨て駒」として日本に送り込まれる外国人は増えそうだ。

トクリュウは、日本人や外国人が混在し、また国内外を拠点に離合集散を繰り返しながら、詐欺や強盗、薬物の密売といったあらゆる犯罪を起こしている。治安に与える悪影響は極めて大きい。

１月、警視庁トップの警視総監に就任した筒井洋樹氏は「違法なビジネスの解体に力を入れて取り組む」と強調した。組織の壊滅に向け、全力を挙げてほしい。

トクリュウは、自動音声で海外から詐欺電話をかけたり、ニセ警察官の映像を人工知能（ＡＩ）で作成したりと、犯行を巧妙化させている。警察側も新しい捜査手法を取り入れることが重要だ。

犯罪収益の入金に使われる金融機関の口座は、インターネット上で不正に売買されている。これを逆手に取って警察官が、身分を隠して架空の人物の名義で作成した口座を犯罪組織に使わせる方法も、導入する方針だという。

海外にある組織の拠点や指示役の摘発には、外国の捜査機関との連携が欠かせない。手口や容疑者の出入国履歴などの情報を共有するなど、協力を深めてほしい。