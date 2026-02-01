中道改革連合の衆院選用の政見放送を改変した偽動画が、Ｘ（旧ツイッター）上に投稿・拡散していたことがわかった。

野田・斉藤両共同代表が踊り出すといった改変が行われており、１６０万回以上表示された。専門家は「政見放送が改変されれば、有権者の判断に影響し、選挙がゆがみかねない」と指摘する。（福元理央）

改変されたのは、両氏が政策を主張する政見放送の終盤、声をそろえて投票を呼びかけた後に手話通訳者に向かって頭を下げる場面。両氏が演台を押し倒して立ち上がり、扇子を片手に踊るといった内容に変えられていた。

この動画は１月３０日朝、「日本」所在の個人アカウントによって投稿された。３１日正午頃には表示回数が１６０万回以上に上った。閲覧者からは「選挙の公平性に影を落とす」などと批判する投稿が相次いだ。

このアカウントは３１日正午頃、問題の動画を削除した上で、ＡＩ（人工知能）で加工した動画だったと投稿。「ユーモアの範囲内」という認識だったが、配慮を著しく欠き、不適切な表現だったと謝罪した。

読売新聞は投稿者に取材を申し込んだが、３１日午後７時時点で回答は得られていない。

中道改革の広報担当者は、読売新聞の取材に「広く政党の考えを伝える政見放送の趣旨にもとるものであり、極めて遺憾だ」とコメントした。

政見放送は、国政選と都道府県知事選の候補者や政党・政治団体が政治に関する意見「政見」を発表するテレビ番組やラジオ番組。公職選挙法では「そのまま放送しなければならない」と定められているが、有権者が内容を改変し、ＳＮＳ上に投稿することを禁じる規定はない。

今回の衆院選では、別の野党の立候補予定者が公示前に街頭で手を振る画像が、生成ＡＩでタンクトップ姿に改変されるといった被害も確認されている。

選挙制度に詳しい明治大の湯浅墾道教授（情報法）は、「政見放送の偽動画が作られれば、見た人がその内容を真実だと誤認しやすくなる危険性がある。政治的な主張や政策、事実が改変されれば、有権者の判断にも影響し、選挙がゆがみかねない」と指摘。その上で、「現行の公選法は、選挙ポスターを破れば違反だが、ＡＩによる偽・誤情報が氾濫するネット空間には対応できていない。現実に即した公選法の見直しが必要ではないか」と話している。