³ÑÅÄ²Æ¼Â°úÂà¤Ç¡ÖÁèÃ¥Àï¡× ½÷»ÒÎÏ¹â¤á¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡¡°¦¼Ö¤Ï»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼
¡¡ÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¤Ç£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê£³£³¡á£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¡¢£³£°Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Âè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÅìµþ³Ø·ÝÂç¿Ê³Ø¸å¤Ë¿²µ»¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï£µ£²¥¥íµé¤ÇÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤¹¤âÍîÁª¡££±£¹Ç¯½©¤Ë£´£¸¥¥íµé¤ØÅ¾¸þ¸å¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë£³£±ºÐ£±£±¤«·î¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡ÖÇÃÅê¤²¡×¤Ï¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ´¤Ï¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ½ÀÆ»¶µ¼¼¤ò¤·¤¿¤¤¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤À¡£³ÑÅÄ¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³ÑÅÄ²Æ¼Â¤ÎÉô²°¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô£²£²¡¦£²Ëü¿Í¤Ç¡¢½ÀÆ»¤«¤éÎ¥¤ì¤¿àÁÇ¤Î»Ñá¤Ï¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ·ø¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼»öÌ³½ê´´Éô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¾ö¤Î¾å¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¡¼¥¯¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà½÷»ÒÎÏá¤¬¹â¤¤¡£ÃËÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡×
¡¡ÃËÁ°¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç¡¢°¦¼Ö¤Ï»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤ÏÂç¤¤á¤Î¼ÖÂÎ¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¶î¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è¤Ï£±£·£³Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¼ò¤â¶¯¤¤¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤Ï¼ò¹ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë£Â£Ó¡½£Ô£Â£Ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¶ÌÂÞ¤ÈÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤Ç°û¤ßÂ³¤±¡¢¥Ó¡¼¥ë¤òÃí¤°ºÝ¤Ë¤Ï¥é¥Ù¥ë¤ò¤¤Á¤ó¤È¾å¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¶ÌÂÞ¤Ï¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤â¥¤¥±¤ë¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£°ïºà¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡£²£´Ç¯£¹·î¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢Å¾¸þ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¥Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤½¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤â¤¢¤ë¡£
¡¡½ÀÆ»¤ÎÂè°ìÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¡¢°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£