¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Îà¥®¥ê¥®¥ê¹¹²þá¤Ë¤âÃ¸¡¹¡Ö·ÀÌó¸ò¾Ä¤ÏÁÐÊý¤Î¸¢Íø¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¤¿¤á¡¢²ÆìÆþ¤ê¡£°ËÃ°¶õ¹Á¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þÂÐ¤·¡¢£³£°Æü¤ËÇ¯Êð£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤ÎÁí³Û£µ²¯±ßÁí³Û¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó£²ÆüÁ°¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ÀÌó¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ºò¥ª¥Õ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¸×¤Î¼çË¤¤À¤±¤Ë¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö·ÀÌó¹¹²þ¤¹¤ëÁª¼êÂ¦¡¢¤½¤ì¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ëµåÃÄÂ¦¡£»ä¤¬¸½Ìò¤Îº¢¤â¤À¤¤¤¿¤¤£±·î¤ÎËö¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£·ÀÌó¸ò¾Ä¤ÏÁÐÊý¤Î¸¢Íø¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´Æ£¤ò½ä¤Ã¤¿ÊóÆ»¤Ï²áÇ®¤¹¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊóÆ»¤ÇËèÆü¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¶È³¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï£±¤Ä¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Î²Æì½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡£¡ÖºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¡ØÌÛ¤Ã¤ÆÀÑ¤à¡Ù¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤¿¡£²Ð¤Î¶Ì»Ø´ø´±¤Ïº£Ç¯¤â¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ËÞ»öÅ°Äì¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¾¡Íø¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë