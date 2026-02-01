SVリーグ女子オールスター戦

バレーボールSVリーグの女子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が1月31日、兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催。ABEMA中継では出場選手たちがアイドルに扮した“完コピ”映像が流れ、会場を盛り上げていた。

可愛らしい衣装に身を包み、ノリノリで踊っていた。会場の大型ビジョンに映し出されたのは、選手たちが女性人気アイドルグループCANDY TUNEの「倍倍fight」の曲に合わせてダンスする姿。女子日本代表の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）や野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）らが見事に“完コピ”していた。

中継したABEMA公式Xが実際の映像を公開。「【必見】可愛さ大渋滞 会場を包むあの曲 可愛すぎる映像に…佐藤淑乃選手たちもノリノリ これはもう反則」と文面につづった。実際にはCGを使ったようにも見える映像。アイドルに変身した選手本人たちも見入って一緒に踊っていた。

試合は山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）がキャプテンとなった「TEAM NICHIKA」が、キャプテン佐藤率いる「TEAM YOSHINO」に勝利。2月1日には同会場で男子のオールスター戦が行われる。



