プロ野球は１日、各地で１２球団が一斉にキャンプインする。巨人は３１日、１軍首脳陣と外国人選手がキャンプ地の宮崎入りし、先乗り合同自主トレを行っていた１軍選手と合流した。阿部慎之助監督（４６）は「もう白紙。みんなにチャンスがある」と大混戦サバイバルを明言。今季のスローガン「前進」の通り、新しくチームを作り直して２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ突き進む覚悟を示した。またチーム宿舎での全体ミーティングで訓示し、キャンプインに向けて奮起も促した。

キリッとした表情で参道を歩いた。就任３年目の阿部監督はスーツ姿で１軍メンバーと宮崎神宮参拝。キャンプイン前日の胸中は希望に満ちていた。「すごくワクワクしています。新たなジャイアンツを作ると掲げているので、それを貫いていきたい」。Ｖ奪回へチームの大変身を誓った。

大黒柱の４番・岡本がメジャー移籍。現状、不動のレギュラーは一人もいない。「本当もう白紙です。みんなにチャンスがある。そういう形でスタートを切りたい」。各ポジションとも、かつてない大激戦が予想される。

捕手は岸田、甲斐、大城、山瀬。二塁は両股関節手術明けの吉川が故障班スタートで門脇、浦田、新人の小浜らが競い合う。遊撃は泉口を筆頭に門脇、小浜も可能性がある。一、三塁はリチャード、ダルベック、石塚、坂本、荒巻らがひしめく混戦。外野は日本ハムからＦＡで松本が加わり、キャベッジ、丸、中山、佐々木らで競争する。打順は両外国人とリチャードが３、４、５番の有力候補だが、ポスト岡本の中軸を確立できるかもポイントだ。

投手陣の整備も大きな課題に挙がる。昨年苦しんだ先発陣では楽天から則本がＦＡ移籍。ウィットリー、ハワード、マタの新助っ人トリオ、ドラフト１位の竹丸らで厚みが増した。開幕ローテ入り確定は開幕投手筆頭候補の山崎だけ。逆襲に燃える戸郷も含め白熱のサバイバルになりそうだ。

１軍スタート４２人中１４人が新戦力。「とにかく思い切ってやってほしい」と積極的な姿勢を求める。「新しい選手も多いですし、一人一人をしっかり観察したい」。その目に先入観や固定観念は一切ない。今季のスローガンは「前進 〜ＧＩＡＮＴＳ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ〜」。昨年のリーグ３位からの巻き返しへ待ちに待った球春到来。新生・阿部巨人がアクセル全開で出発する。（片岡 優帆）

【阿部監督 訓示全文】

キャンプでは体力作りはもちろんだけれど、

競争と準備ということを皆、肝に銘じてやってほしい。

レギュラーも若手も横一線、

レギュラーは決まっていない。

みな白紙でスタートする。

皆がやるべきことをやることを徹底してほしい。

結果が全てのプロ野球だけれど、プロセスも大事。

そこは変わらず、練習に取り組む姿勢、

練習への向き合い方、準備、切り替える力、

そういうものも必ず見ておくので。

結果が出ていなくても姿勢を見ていくようにする。

亡くなったミスター（長嶋茂雄終身名誉監督）も

ずっと「ファンあってのプロ野球」と言っていた。

今年は「ファンに喜んでもらうために」ということを

もう一回意識して、過ごしてほしいと思う。

俺はジャイアンツに２６年いるけれど、

ジャイアンツがものすごく好きだし、

やっぱりこのチームで勝ちたい。

俺はしっかり決断するから、

選手は思い切ってやってほしいと思う。

全ての責任は自分が全部取る。

思い切ってやる、それだけを心に刻んで

このキャンプを過ごしてください。