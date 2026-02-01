阪神・佐藤輝明内野手（２６）が３１日、春季キャンプ地の沖縄移動後にチーム宿舎で会見に臨み、３０日に兵庫・西宮市内の球団事務所で単年総額５億円（金額は推定）で今季契約を結んだと明かした。昨季年俸１億５０００万円から、２００％アップとなる年俸４億５０００万円プラス出来高５０００万円でサイン。今回の交渉では今オフのポスティング制度を利用してのメジャー移籍については容認されず。今後も球団と話し合いを続けていく。

阪神では過去に井川、久保田、久保らが自費キャンプに突入。主な越年更改は以下の通り。

◆阪神の主な越年更改

▽井川慶（０４→０５年） ポスティングによる米大リーグ挑戦を要求し、自費キャンプへ。２月２１日に高知県内のホテルで４度目の交渉を行い、２０００万円増の２億３０００万円でサイン。０６年のオフにヤンキースへ移籍した。

▽久保田智之（０７→０８年） 査定法、アップ額で折り合わずに自費キャンプに突入。２月１５日に合意。同１８日に高知・安芸郡のホテルで６５００万円増の１億２０００万円プラス出来高で更改。

▽下柳剛（１０→１１年） キャンプイン前日の１月３１日に沖縄・恩納村内の宿舎で１８００万円減の９０００万円プラス出来高でサイン。

▽久保康友（１０→１１年） 査定法などを巡り、球団と折り合いがつかず、２月９日に大筋合意。同１５日に沖縄・恩納村内の宿舎で９２００万円増の１億８０００万円でサイン。