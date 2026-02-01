阪神・佐藤輝明内野手（２６）が３１日、春季キャンプ地の沖縄移動後にチーム宿舎で会見に臨み、３０日に兵庫・西宮市内の球団事務所で単年総額５億円（金額は推定）で今季契約を結んだと明かした。昨季年俸１億５０００万円から、２００％アップとなる年俸４億５０００万円プラス出来高５０００万円でサイン。今回の交渉では今オフのポスティング制度を利用してのメジャー移籍については容認されず。今後も球団と話し合いを続けていく。以下は主な一問一答。

―交渉が長期に及んだ経緯について。

「ポスティングの件もありますし、年俸の件も。その２つについてじっくり話をさせてもらった」

―ファンも待っていた。

「本当に時間がかかって心配してくださった方もいると思うけど、しっかり契約して明日（２月１日）からタイガースの一員としてしっかり頑張っていきたい」

―ＷＢＣでは外野出場の可能性もある。準備は。

「どこでも守る準備はしているし、何か自分が力になれればいい。（キャンプで）監督、コーチと話し合ってやりたい」

―ペナントレースは。

「本当に、まずは連覇。そこだけを見て。そのために自分は何をできるか考えてやっていく」