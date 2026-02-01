阪神・佐藤輝明内野手（２６）が３１日、春季キャンプ地の沖縄移動後にチーム宿舎で会見に臨み、３０日に兵庫・西宮市内の球団事務所で単年総額５億円（金額は推定）で今季契約を結んだと明かした。昨季年俸１億５０００万円から、２００％アップとなる年俸４億５０００万円プラス出来高５０００万円でサイン。今回の交渉では今オフのポスティング制度を利用してのメジャー移籍については容認されず。今後も球団と話し合いを続けていく。

佐藤の表情は一点の曇りもなく、どこかスッキリとしていた。「想定よりも時間はかかったけど、今日を迎えられてうれしい」。年俸３億円アップに出来高を含め、総額５億円の大型契約を結んだ。２億９０００万円アップで年俸５億５０００万円となった０７年の金本知憲を超える球団歴代最高の昇給額で、球界でも１５年のオリックス・金子千尋に並ぶ歴代２位。１２球団で唯一の契約未更改だったが、自費キャンプに突入することなく区切りを付けた。

プロ入り前から大リーグへの憧れはあった。２４年オフに将来的な米メジャー挑戦の意向を正式に表明し、ドジャース・ベッツらと同じ代理人事務所「ＶＣスポーツグループ」と契約。「近いうちに（メジャーに）いきたい。そういう意思があるということも伝えさせていただいた」と最短２６年オフのポスティングシステムを利用したＭＬＢ挑戦の容認を訴えてきた。

球団は、交渉が長期化する中でも一貫して現時点で容認しない方針を説明。ただ、竹内球団副本部長は「継続して話をしていく」と、シーズン中も交渉の席を設ける考え。昨季は４０本塁打、１０２打点の２冠でセ・リーグＭＶＰに輝き、２年ぶりのリーグ優勝に貢献した藤川阪神の４番。絶対に欠かせない存在である一方、熱い思いは受け止めている。

佐藤は「打率（昨季２割７分７厘）をもっと上げたい」と打撃向上に励み、体重もオフ期間で５キロ以上も増やして１００キロ台に到達。パワーアップした。井端ジャパンの一員として３月のＷＢＣにも出場予定。「自分の力を最大限に出せるように」と世界一を目指し、その後にリーグ連覇を目指す特別な１年が始まる。

チームの日本人では２億円以上のプレーヤーが１０人となり、１７年の巨人の９人を抜いてＮＰＢ史上最多。チーム総年俸（日本人選手）は、昨年より１２億円以上も増えた。黄金期の猛虎軍団の主役を担う男は、主力中心の宜野座組で２月１日の球春を迎える。「また新しい１年という気持ち。守りに入ることなく打撃も守備も走塁も、もっと攻めてもっといいプレーをしたい」。メジャーという変わらぬ大志を胸に秘めながら、さらなる進化の道を行く。（中野 雄太）