深緑の静寂を再現！ルズ「J-Scent フレグランスコレクション 森息」

和の香水ブランド「J-Scent(ジェイセント)」を企画製造販売するルズから、新作フレグランス「W26 森息(しんそく) / Verdant Whisper」が2026年2月に登場します。

深緑の森に広がる静寂と、緑のささやきが溶け合う香りが表現されたオードパルファンです。

ルズ「J-Scent フレグランスコレクション 森息」

商品名：J-Scent フレグランスコレクション 森息

種類：オードパルファン

容量：50mL

価格：4,950円(税込)

発売日：2026年2月6日(金)（蔦屋書店・TSUTAYA BOOKSTORE J-Scent取扱一部店舗にて先行発売）

※ ミニフレグランス 2mL 1,210円(税込)はオンラインストアLUZ-Store限定商品

メイド・イン・ジャパン・フレグランスブランド「J-Scent」から、新作「森息 / Verdant Whisper」がラインナップされます。

このフレグランスのテーマは、深緑の森に広がる静寂と、緑のささやきが溶け合う香りです。

J-Scent「W26 森息 / Verdant Whisper」の香り：深緑の森に広がる静寂と、緑のささやきが溶け合う香り

シトラスやリーフグリーンのみずみずしさに、ヒヤシンスとミューゲが寄り添い、木陰に宿るオークモスが香りに深みをもたらします。

静けさに満ちる森の澄んだ空気の中、風に揺れる緑のささやきが穏やかな余韻を残す、深緑の香りです。

香りの構成は、トップノートにガルバナム、リーフグリーン、レモン、ライムが香ります。

ミドルノートはアルモワーズ、ヒヤシンス、ミューゲへと移ろい、ラストノートはムスク、シダーウッド、オークモスが穏やかな余韻を残します。

和の香水ブランド「J-Scent」

ブランド名：J-Scent

コンセプト：世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを「和(あ)える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。

特徴：記憶に残る情景を呼び起こす、いつかのどこかの新しい香りを提案しています。

ラインナップ：ほうじ茶、花見酒、恋雨の香りなど、和をテーマにしたユニークな香りを発売。

近年はヨーロッパを主体とした海外のフレグランス市場でも、取扱店舗数を拡大しています。

静かな森の空気感を表現した、穏やかな気持ちになれるフレグランスが、日常に特別な時間をもたらします。

ルズ「J-Scent フレグランスコレクション 森息」の紹介でした。

