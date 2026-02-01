オリックス・曽谷龍平投手（２５）が３１日、宮崎キャンプで“侍モード”の超速仕上げを宣言した。チームメートの宮城、若月とともに、３月のＷＢＣ日本代表に初選出された４年目左腕。「例年より本当に早く仕上げないといけない」と、限られた時間を有意義に使うことを誓った。

代表入りが発表された１月２６日以降は、ＷＢＣ使用球で調整してきた。１１月の強化試合・韓国戦（東京Ｄ）で経験したピッチコムについて「焦って早く投げすぎるようになったりしていたので、しっかりと対策していきたい」と、キャンプ初日からブルペンで対策に取り組んでいく。８日には紅白戦が予定される。「なるべく早く、実戦で投げさせてもらえるだけありがたい」。１４日に合流する侍ジャパン合宿までに可能な限り状態を上げていく。

この日は午前中に自主練習を終えてから、宮崎市内のチーム宿舎でミーティングに出席した。「岸田監督を日本一の監督にして、今シーズンを終えたい」と、シーズンでのフル回転も約束した。ＷＢＣ連覇を成し遂げ、その先にチームの２２年以来の日本一をつかむことが最終目標。やりがいのあるシーズンが始まる。（南部 俊太）