心ときめく！アトレ吉祥寺「ちょこ市」

アトレが運営する「アトレ吉祥寺」にて、2026年2月2日(月)から2月14日(土)までの期間、バレンタイン特別催事「ちょこ市」が開催されます。

今年で3回目を迎える恒例行事です。

世界に名を馳せるショコラティエの逸品から、親しみやすいお菓子まで、バリエーション豊かなチョコレートが勢ぞろいします。

大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりの一品が見つかる、ぬくもりあふれるマーケットです。

アトレ吉祥寺 バレンタイン特別催事「ちょこ市」

開催期間・場所：

【本館2階 POPUP SPACE】2026年2月2日(月)〜2月14日(土)

【本館1階 はなびの広場 特設会場】 2026年2月5日(木)〜2月14日(土)

【本館1階 食品催事スペース】 2026年2月7日(土)〜2月14日(土)

営業時間：アトレ吉祥寺営業時間に準ずる(初日11：00 OPEN、最終日19：00 CLOSE)

アトレ吉祥寺のバレンタインを彩る恒例行事として定着した、特別催事「ちょこ市」が今年、ついに3回目を迎えます。

今回の「ちょこ市」は、手に取った瞬間にぬくもりが伝わるような「深い赤のタータンチェック」がモチーフです。

スタイリッシュでありながらも、どこかほっとする心地よさをお届けします。

世界に名を馳せるショコラティエの芸術的な一粒から、毎日を「ちょこっと」幸せにする親しみやすいお菓子まで、アトレ吉祥寺が自信を持ってセレクトしたチョコレートたちがバリエーション豊かに並びます。

大切な人を想うギフト探しはもちろん、自分へのとっておきのご褒美を見つけられる、ぬくもりあふれるマーケットを展開。

館内全体でギフト需要を盛り上げるなか、この「ちょこ市」は「期間限定のチョコ販売」をメインに、チョコを愛するすべての方へ贈る空間となっています。

ピエール マルコリーニ

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

2015年、ベルギー王室御用達の栄誉を授かった同国を代表するショコラティエ。

カカオへのこだわりがマルコリーニの最大の特徴です。

「世界を旅するショコラティエ」ピエール マルコリーニが、日本各地を巡って生み出した特別なアソート「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」などが登場します。

デメル

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

オーストリア皇帝として長きにわたり君臨したハプスブルク家の紋章をブランドマークとする「デメル」。

1786年創業以来、ウィーンの老舗洋菓子舗として、世界中の人々に愛され続けています。

バレンタインでは、デメルの代表的商品の「ソリッドチョコ猫ラベル」や、今年限定のバレンタインオリジナル商品などが取り揃えられています。

ブノワ・ニアン

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

「ちょこ市」初出店となる、ベルギー発ショコラトリー「ブノワ・ニアン」がアトレ吉祥寺に期間限定出店。

単一農園・単一品種カカオにこだわった、産地ごとの個性豊かなショコラが楽しめます。

Toshi Yoroizuka(トシヨロイヅカ)

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

毎年の新作を出しているCollection。

今年のテーマは「reBORN」です。

鎧塚シェフのスペシャリテ「トシ・マンデルクローネ」をボンボンショコラで再現し、小田原のみかんやピスタチオなどシェフのこだわりを詰め込んだ至高の4粒です。

メリーチョコレート

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

「ポケモン meets メリーチョコレート」のアソートボックスシリーズに、新たにメタモンが仲間入り。

シンプルで愛らしい缶のデザインに、メタモンをイメージしてデコレーションした可愛らしいチョコレートを詰め合わせました。

また、「ナハトラビュリント」シリーズもラインナップ。

リザが古城で見つけた「古代神話」には寒海を遥か西に進んだ先の海底に、幻の帝国が眠ると記されています。

古城から海底に眠る幻の帝国までの旅路をイメージした商品です。

モロゾフ

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

「コーヒーラボ(モロゾフ×オニバスコーヒー)」は、コーヒー豆を産地から厳選し焙煎方法、淹れ方までこだわり抜いた一杯を提供するオニバスコーヒーとモロゾフのチョコレートが融合したシリーズ。

理想のコーヒー豆との出逢いが生み出すチョコレートの新しい魅力を提案します。

さらに、「ショコラな猫 by モロゾフ」も登場。

まるでスイーツのように甘く、愛らしい表情の子猫たち。

さまざまな子猫の表情を描いたデザイン缶は思わず手に取りたくなる可愛さです。

デジレー

開催場所：はなびの広場 特設会場(本館1階)

代々受け継がれてきた秘伝のレシピに、現代の熟練ショコラティエの技と発想が息づく本場ベルギーチョコレート。

時代を超えて愛され続ける上質な味わいを心ゆくまで楽しめます。

日本では常設店を構えておらず、この時期だけの限定販売です。

カカオシック/ディアーズ

開催場所：はなびの広場 特設会場(本館1階)

「cacaosic(カカオシック)」は、「シンプルで少し特別なチョコレートを。」がコンセプト。

エアリー感のある厚さ10mmのチョコレートサンドが特徴です。

「ちょこ市」初出店の「DEARS(ディアーズ)」は、「どこか懐かしく、どこか新しい。」がテーマ。

発酵バターを使用した、ほろっとほどける食感と、芳醇な香りが広がる贅沢なディアマンクッキーを提供します。

ゴディバ

開催場所：食品催事スペース(本館1階)

100周年を迎えるゴディバが送り出す、ベルギー王室御用達として伝統の継承と共に革新を重ねてきた100年のアーカイブショコラコレクション。

時代を超えて愛され続けるチョコレートから100周年記念粒までをシックで華麗なパッケージに詰め合わせました。

これまでの軌跡と未来に想いを馳せて、驚きと喜びを運ぶ”遊び心”を込めたチョコレートと共に、100年の歴史を巡る旅が楽しめます。

期間限定で登場する特別なチョコレートの数々を、この機会にぜひチェックしてみてください。

アトレ吉祥寺 バレンタイン特別催事「ちょこ市」の紹介でした。

よくある質問（FAQ）

Q1: 「ちょこ市」はいつ開催されますか？

A1: 2026年2月2日(月)から2月14日(土)まで開催されます。

Q2: どんなチョコレートが販売されますか？

A2: 世界的に有名なショコラティエのチョコレートから、手軽に楽しめるお菓子まで、様々な種類のチョコレートが販売されます。

Q3: 「ちょこ市」はどこで開催されますか？

A3: アトレ吉祥寺の本館2階 POPUP SPACE、本館1階 はなびの広場 特設会場、本館1階 食品催事スペースの3か所で開催されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心ときめく！アトレ吉祥寺「ちょこ市」 appeared first on Dtimes.