日本食鳥協会は、好評だった「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」を2026年2月1日(日)から4月30日(木)までの期間限定で再開催します。

このキャンペーンは、自宅でも手軽に調理できる「とりすき」の魅力を多くの方に知ってもらうことを目的とした企画です。

期間中、毎月抽選で100名に「鶏すきのたれセット」がプレゼントされます。

日本食鳥協会「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」

開催期間：2026年2月1日(日)〜4月30日(木)

応募条件：なし(毎月1回応募できます)

お申込み方法：日本食鳥協会キャンペーン応募ページより

当選発表：賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます

国産チキンはお財布にもやさしく、栄養たっぷりで家族の元気を支えてくれます。

「鶏すき焼き」は、そんな国産チキンを囲んで笑顔になれる一皿。

高タンパク・低脂肪な鶏肉は、健康志向の食卓に最適で、お子様から高齢者まで安心して食べられるヘルシーな鍋料理です。

このキャンペーンは、より多くの食卓に「鶏すき焼き」が届くようにとの願いを込めて開催されます。

10月8日は鶏すきやきの日

日本食鳥協会は「10月8日は鶏すきやきの日」を制定しています。

10(とり)08(すきやき)と、0を“ハート”に見立てて“好き”を表した、覚えやすく親しみやすい日付です。

旬の食材と相性抜群で、季節を問わず楽しめる鶏すきやきの新しい食べ方を提案しています。

キャンペーン賞品「鶏すきのたれセット」

賞品：鶏すきのたれセット

当選人数：毎月100名

国産チキンをもっと楽しめるよう、鶏すき焼きにぴったりのアイテムをセットにした賞品です。

セット内容は「鶏すきのたれ」2本、「京すきやき麩」1袋、「鶏すき焼きレシピ冊子」、そして「国産チキン『おしながき』クリアファイル」。

届いてすぐに「とりすき」を楽しめる、嬉しい詰め合わせです。

応募に関する注意点

同一者または同一者と見なされる応募(重複応募)は無効となります。

応募要件(連絡先が確認出来ない等)に満たされない応募は無効です。

賞品の交換・換金・返品、及び当選権利の譲渡(オークション、転売等)はできません。

インターネット接続料及び通信料は応募者の負担となります。

このキャンペーンは、やむを得ない事情により中止・変更となる場合があります。

いただいた個人情報は、賞品をお届けする際に必要な確認等のために利用し、その他の目的では使用されません。

抽選にもれたかたの応募情報は抽選後直ちに、また当選された方の応募情報は6ヶ月以内に消去されます。

ヘルシーで美味しい国産チキンを使った「とりすき」の魅力を再発見できるキャンペーン。

専用のたれやレシピも付いてくるので、気軽に挑戦できます。

日本食鳥協会「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」の紹介でした。

Copyright © JAPAN CHICKEN ASSOCIATION. All Rights Reserved.

FAQ

Q1: 鶏すき焼きの魅力は何ですか？

A1: 鶏すき焼きは、高タンパク・低脂肪な鶏肉を使用しており、健康志向の方にぴったりのヘルシーな鍋料理です。

お子様からご年配の方まで、家族みんなで美味しく楽しめます。

Q2: キャンペーンにはどのように応募できますか？

A2: 日本食鳥協会のキャンペーン応募ページからお申込みできます。

応募条件はなく、毎月1回応募可能です。

Q3: 当選した場合、どのように連絡が来ますか？

A3: 賞品の発送をもって当選発表。

当選者の方には、確定後、賞品が発送されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 家族みんなで鶏すき！日本食鳥協会「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」 appeared first on Dtimes.