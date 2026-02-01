阪神・藤川球児監督（４５）が３１日、沖縄春季キャンプに向けて「黙って積む」と独特なテーマを掲げた。「凡事徹底」、「姿勢」、「没頭」といった従来のものに加え、「いろんなことがあるだろうけど、周りの声に反応しないこと。とにかく黙って、（鍛錬を）積んでいく」とキッパリ。男は黙って―の方針を打ち出した。

指揮官が率いる宜野座組は平均年齢２５・５歳と若手主体でスタート。一方で自立したベテラン、中堅クラスの選手の多くを具志川組としたが、「とにかくじっくりやる。宜野座と具志川に分かれていますけど、（若手の）手本とかね、そういうものになってもらう必要はない。自分の能力を高めることですね」と言い切った。

「チームプレーだったり、個別のノックであったりでね、ミスをしたり連係が上手くいかずにファンの方からため息が出たり、笑われたりすることがあるかもしれないけど、続けてみろと。それを続ければ、いつの間にかみんなが息を飲むようになる」

昨季は地道に守備練習に励んだ佐藤が、２４年の１２球団ワーストの２３失策から６失策にまで改善してゴールデン・グラブ賞を獲得。黙々と自身の鍛錬を積むことが戦力の底上げにつながることを信じ、球団初のセ・リーグ連覇へ歩み出す。