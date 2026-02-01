吉本興業はマネジメント契約を結ぶ村上宗隆選手（２６）＝前ヤクルト＝のＭＬＢ挑戦を受け、その激動の軌跡を追ったドキュメンタリー「村上宗隆ドキュメンタリー ＭＵＮＥ―Ｌｅｔ’ｓ ｇｅｔ ｔｏ ｗｏｒｋ―」を企画・制作した。同作は１９日から、Ｎｅｔｆｌｉｘで独占配信される。

吉本の制作陣が村上の日本ラストイヤーとなった２０２５年シーズンから独占密着。けがからの驚異的な復活劇だけでなく、ポスティングシステムを利用した移籍交渉の裏側も公開する。期限直前まで及んだ緊迫の契約交渉、シカゴ・ホワイトソックスとの契約締結に至るまでの葛藤など、映像制作部門が総力を挙げて記録した。

吉本は２０２１年３月に村上とマネジメント契約を締結。競技に集中できる環境作りから情報発信に至るまで、培ってきたノウハウを投入してバックアップしてきた。長年、お笑い分野のみならずスポーツマネジメント事業にも注力している。過去には、ヤクルト、ロサンゼルス・ドジャースなどで活躍した石井一久氏、広島やニューヨーク・ヤンキースで日米通算２０３勝を挙げたニューヨーク・ヤンキースの黒田博樹氏、ドジャースなどで活躍した斎藤隆氏ら日本を代表するメジャーリーガーを多角的に支援してきた実績がある。

今回のドキュメンタリーを通じ、最強スラッガーがどのようにメジャーの舞台へと羽ばたいていったのかを多角的に描き出し、スポーツとエンターテインメントを融合させた新たなアスリート支援の形を提示する。

作品のナレーションには村上と同郷の俳優・高良健吾を起用した。

◆配信情報

◆タイトル 「村上宗隆ドキュメンタリー ＭＵＮＥ―Ｌｅｔ’ｓ ｇｅｔ ｔｏ ｗｏｒｋ―」

◆配信開始 ２月１９日（木）０時（Ｎｅｔｆｌｉｘ独占）

◆企画・製作・著作 吉本興業