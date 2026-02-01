村上宗隆のドキュメンタリー、Netflixで独占配信 ナレーションは高良健吾【コメント全文】
1月26日に発表された「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」日本代表にも選出され、 2026年シーズンより活躍の舞台をMLBへと移す村上宗隆選手に密着したドキュメンタリー作品『村上宗隆ドキュメンタリーMUNE Let’s get to work』が、19日よりNetflixにて独占配信される。企画・制作は、村上選手のマネジメントを担う吉本興業が手がけている。
【番組カット】村上宗隆のドキュメンタリーをNetflixで配信
日本でのラストイヤーとなった2025年シーズン。村上選手は怪我による出遅れを余儀なくされたものの、復帰後は55試合で22本塁打という驚異的なペースで本塁打を量産した。なぜ、彼は逆境を乗り越え、さらなる進化を遂げることができたのか。本作ではその核心に迫る。また、MLB移籍を目指して行ったポスティング申請において、期限ギリギリまで契約が決まらなかった緊迫の舞台裏を独占公開。渡米し、各球団からのオファーを待ちながら日々地道にトレーニングに励む、ストイックな姿を克明に映し出す。
シカゴ・ホワイトソックスとの契約締結直後に行われたロングインタビューでは、2025年シーズンの怪我を通じての変化、MLB挑戦への真意、そしてポスティング期間中に抱いていた葛藤や学びを、村上選手自らが赤裸々に告白。さらに、彼の成長を間近で見守ってきた関係者へのインタビューを通じ、稀代のスラッガー・村上宗隆がいかにして誕生したのか、その軌跡を多角的に振り返る。
ナレーションを務めるのは、村上選手と同じく熊本県出身の俳優・高良健吾。同郷の後輩が世界の舞台へと羽ばたく軌跡を、静かでありながら熱のこもった語りで支える。
■高良健吾
今回、この作品のナレーションを務めることができて非常に嬉しく感じています。このドキュメンタリーで、彼の葛藤が常に見えてましたが、その葛藤の中でも日々、自分がやるべきことを地道に毎日コツコツと続けている。それはシンプルだけど難しいこと。でも彼は「僕は好きだからやれる」それをさらっと言っている。野球と出会って、やるべきことを続けて結果を残してきた、その理由が見えた気がします。密着している中で、彼の言葉だったり、人間としての器が大きくなっていっているのが見えて僕自身、すごく刺激を受けました。困難に出会った時にどう向き合うのか。背中を押してくれる作品です。ぜひご覧ください。
