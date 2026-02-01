53歳ケンコバ、結婚して父になる 義理堅さとらしさにあふれたサプライズ報告
義理堅さと“らしさ”にあふれた重大発表だった。お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が、1月31日放送のCS放送のフジテレビONE『ケンドーコバヤシの重大発表！』（後10：00）に出演。昨年8月に一般女性と結婚し、さらに、同番組のロケが行われた1月某日のおよそ4日前、第1子となる男児が誕生していたと打ち明けた。度々「結婚説」がささやかれてきたケンコバが、淡々としながらも喜びの声を寄せた。
【番組カット】ケンコバCS放送『重大発表』特番で結婚発表
CS放送フジテレビONEでは東京進出直後からレギュラーMCを務め、自身の“ホームグラウンド”として数々の企画に挑戦。2008年から放送の『コスコスプレプレ』や、2012年に始まった『漫道コバヤシ』など、ケンコバならではの目線でサブカルチャーの魅力を深く掘り下げた番組を視聴者に届けてきた。
この日の放送では、そんなケンコバから、「芸人生活、いや、人生最大のニュースを発表したい。そして、自分を育ててくれたフジテレビONEというチャンネルの視聴者に、そのニュースを誰よりも早くお届けしたい」という一報が。急きょ呼び出されたスタッフは、撮影クルーとともにタイのバンコクへと向かった。道中、スタッフ同様に呼び出されたくっきー！（野性爆弾）が合流し、その重大発表を聞き出そうとするが…という内容だった。
合間、中川家、陣内智則、ハリウッドザコシショウがVTR出演し、何とは言わないものの祝福するコメント。そして、ラストにケンコバからサラッと報告。朝のレギュラー情報番組終了直後に現地に向かったくっきー！（野性爆弾）はバンコクロケでケンコバが何か重大なことを発表するということ以外は何も聞かされておらず、到着早々から丸2日バンコク中を連れ回された後だったため、予想を超える内容をにわかには信用できなかったが、事実だとわかり歓喜。現場は驚きとともに祝福ムードに包まれた。
番組はその告白とともにエンディングを迎えるが、別途、くっきー！が得意のイラストで祝福。母子ともに吉本新喜劇のやなぎ浩二師匠の顔に描かれているが仲睦まじい様子となっている。
所属事務所を通じて発表されたコメントでは、笑いを交えて呼びかけた。「私、ケンドーコバヤシが一般の方と結婚しましたことをご報告申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。なお、結婚相手の方に関しましては一般女性ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます。また、新しい命が誕生したことも併せてご報告させていただきます。新しい命ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます。重ね重ね、ケンドーコバヤシでした」。
BS朝日『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』公式Xでは「#ケンコバさん、まさかのご結婚そして第1子のご誕生おめでとうございます。今宵はスタッフ一同勝手ながら祝杯をあげさせていただきます。今後は「父」ケンドーコバヤシの生き様も併せてお楽しみいただけたら幸いです。よろしくどうぞ」と祝福。MBSラジオ『アッパレやってまーす！水曜日』のXも「ついにーーーーーコバさん！ご結婚とご長男誕生おめでとうございます！！！」と祝意を寄せた。
「正気ですか!?」と疑いたくなるような、あまりにもサラッとした“重大発表”となったが、CS放送のフジテレビONEを選んだのは、自身の義理堅さゆえ。ケンコバらしさにあふれたうれしい言葉となった。
【ケンドーコバヤシ】
1972年7月4日生まれ、大阪府出身。1992年にNSC大阪11期として入り、ユウキロックとのコンビ「松口VS小林」、村越周司とのコンビ「モストデンジャラスコンビ」として活動した後、ピン芸人としての活動をスタートさせた。「ケンコバ」の愛称で親しまれ、2006年『人志松本のすべらない話』などへの出演をきっかけに全国区へ活動の場を広げ、現在では、お笑いだけでなくドラマやCM、コメンテーターとしても活躍している。
