「まじ？」「前回一番良かったのに」先発濃厚の21歳日本代表がまさかのメンバー外でSNS騒然→欠場理由判明で「心配」「悔しいだろうな」
現地時間１月31日に開催されたブンデスリーガの第20節で、町野修斗と高井幸大が所属するボルシアMGが、菅原由勢を擁するブレーメンと敵地で対戦。後半アディショナルタイムの失点で、１−１のドローに終わった。
今冬にトッテナムからレンタルで加入した高井は、２試合連続のスタメン出場が濃厚視されていたが、まさかのメンバー外となった。
クラブは欠場の理由について、「発熱性胃腸炎」と発表している。
怪我ではなかったものの、SNS上では次のような声が上がるなど、一時は騒然となった。
「高井体調不良ってまじ？」
「せっかくいい感じだったのに高井ベンチ外て！」
「海外行って色々運が無いな...」
「前回一番良かったのに」
「連続スタメン期待してたけど。。ちょっと心配だ、ゆっくり休んでね！」
「早く治りますように。悔しいだろうなー」
「残念だけど怪我じゃなくて良かった」
「早く元気になってピッチに戻ってほしい！」
21歳の日本代表DFは、新天地で定位置を掴みかけていただけに、無念の欠場となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
