ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は1月31日、2日目が行われた。きょう1日の3日目、坂元真一記者の「イイ値」は大外強攻が予想される平田忠則（49＝福岡）に託した。

危機一髪、ギリギリの逃げだった。平田は2日目7Rの1号艇。ピット離れで2号艇の今村暢孝に先行され、舟をかけて抵抗したところでターンマークに激突。一歩間違えれば欠場だったが、立て直してインをキープ。1マークは伸びてくる艇を受け止めて押し切ってみせた。

初日から着取りは悪くないが、機力は整っていない。「余裕はないですね。今もギリギリだったと思います」と試行錯誤は続く。

ここ3年は中辻崇人バージョンの伸び型ペラに挑戦している。「出せないことも多いけど、次は『ああしてみよう、こうしてみよう』と毎節楽しいです。1着が増えてダービーにも出場できましたしね」と効果も徐々に出てきた。

まずは前検にチルト3度に合わせて乗り、そこでエンジン素性を確かめるのが常だが、今節はまだやっていない。レース後はチルト3度用のペラに着手した。

「これで伸びが来てくれるといいですね。6号艇はチルト3。ここからいいところを見つけます」

どこまで仕上げてくるか楽しみだ。

【坂元の買い目】9Rは「ファンも期待してくれるはず」とチルトMAXで捲り勝負へ。＜6＞全全だ。