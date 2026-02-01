ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権競走」は1月31日、3日目が行われた。きょう1日の4日目、注目レースは予選ラストの11Rだ。

仕上がりは悪くない山口剛が逃げる。海響ドリーム男の吉田が握ってどこまで迫るか。井本は堅実に差して追走。スロー勢が軸。大上は連勝中でリズムがいい。

＜1＞山口剛 今節は流れが悪い。足は悪くないですよ。タイムも出だしたし、調整の方向性は間違っていないと思う。でも中堅で、出ていることはない。

＜2＞井本昌也 普通ですね。直線はいいと言えるほどではないし、回り足も普通くらい。行きたいところに行けるのだけがいい。

＜3＞吉田拡郎 スリット近辺の伸びとかはストレスないけど、出足やカカリが微妙。1周1マークはやられたなと思った。新田（泰章）君とかいい人とは足が違う。でも、エンジンを考えたら動いている方だと思う。

＜4＞若狭奈美子 回転が合っていなかった。ピット離れ、道中と影響があった。また調整します。

＜5＞前原大道 行き足は良くなっていた。ただ、回り過ぎでターン回りはロスしていた。でも、足はいい。合えば普通以上はある。

＜6＞大上卓人 ピット離れは普通くらい。水面も落ち着いて、凄く乗りやすかった。行き足も悪くないです。もう十分。微調整ですね。