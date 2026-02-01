モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権競走」が1月31日、晴天の中で開幕。この日は7Rから安定版を装着してレースを行った。きょう1日の2日目メインは、ドリーム第2弾「スマイル君ドリーム戦」だ。

片岡が逃げるか、菅か一撃を決めるか。そういう構図のレースだ。チルトを跳ねた菅の伸びはまだ未知数なので、ひとまず片岡を軸にしたい。菅を意識して西野、中村も必死に食い止めにかかるだろう。それでも菅が捲り切れば、拍手するしかない。菅が不発なら林が手堅く追走。中岡と西野はほぼ五分の感がする。

＜1＞片岡雅裕 前半は乗りづらかったけど、後半は乗れるようになりました。足は普通くらいですね。

＜2＞林美憲 後半はピット離れでヨレて遅れてしまった。回り込んでの深い進入で展開もね…。エンジンは特別悪い感じはないです。

＜3＞中岡正彦 後半のチルト0.5は合っていないと思うけど、伸びを意識した調整で足はいいし、乗り心地も上向いていますよ。

＜4＞西野雄貴 悪くないです。手前に寄せる調整をして、パンチはないけど、伸びは少し分がいいし、レースもしやすい気がします。

＜5＞中村日向 ターンで滑っていますね。いい人には伸びられるけど、足自体はそこまで悪くないです。

＜6＞菅章哉 2走ともピット離れ、出足は悪かったけど、こんなものと思っています。伸びは少しいいし、枠に応じて調整します。