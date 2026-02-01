ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は1月31日、2日目が行われた。きょう1日の3日目、注目は12Rだ。

2日目のドリーム2nd、宮地は3カドから捲って仲谷に差されたものの、スリットの攻めは的確。舟足もペラで反応があるようだ。インからSでハナ切って逃走へ。古沢が握って追走か。ダッシュ戦から展開を突いてくるのは末永。新開はカドSに集中だ。

＜1＞宮地元輝 サイドが外れて飛んでいった。もったいないですね。足は悪くないけど、2日目は回り足が◎ではなかった。またしっかり足を作っていきたい。（末永）和也の足も良かった。

＜2＞竹井奈美 5番（武富智亮）には出ていかれた。（5）が出ているのかもしれないけど、自分も初日のトルク感がなかった。これはペラではないと思うので、これから本体整備をやります。

＜3＞古沢光紀 回転が上がっていました。出足寄りで、足は悪くない。直線は普通くらいですね。乗り味は初日の方が良かった。あとは回転を合わせるくらい。

＜4＞新開航 展示タイムが出てきたし、いい方向に行っていると思う。少し伸び寄りかな。悪くないので、この感じでいきたい。

＜5＞末永和也 足は悪くないけど、（2日目12Rは）スタートですね。伸びは周りと変わらないくらい。出足はいいと思います。

＜6＞下條雄太郎 さすがに3連勝をするなんて自分も含めて誰も思っていなかったでしょうね。足は出足型です。