小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」は1月31日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう1日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

準決で町田太我を捲った郡司の脚力を信頼。そつない組み立てから勝負どころで極上のタテ脚を繰り出してVを決める。中四国勢は4車が結束した。先頭を走る犬伏が果敢に攻めれば、番手を回る石原にV機到来も。吉田もさすがの動きで好勝負。松谷は追走に集中して。

＜1＞郡司浩平 全員前々に踏んでいたので脚を使っていない自分にチャンスが向いた。ただ、脚を使っていない割にはキツかった。初日も感覚的に悪くなかったし体の感じはいい。自力。

＜2＞石原颯 脚に余裕がなかった。距離を行っていないのもあるけど、準決でワンツースリーを決められて良かった。犬伏さん。

＜3＞吉田拓矢 外に行かないと勝負圏がないと思ったので、踏ませてもらった。脚には余裕があった。出切ってからの車の伸びがイマイチだったので、自転車の感じが良くないのかな。ハンドル周りが気になるので調整する。自力。

＜4＞松岡辰泰 脚には余裕があった。前を援護している時に犬伏さんが来たのは予想外で。単騎。

＜5＞松谷秀幸 この状態で大叩きすることなく、何とかうまくごまかせているかな。めちゃくちゃキツかった。毎日シューズのサンと自転車をいじっている。再度で郡司君へ。

＜6＞田中勇二 余裕はなかった。内だけ空けないように締めて走った。悪いコンディションの中で練習してきたのがマッチしている。中四国4番手を固める。

＜7＞犬伏湧也 人の後ろだったけど、3日間の中で一番軽かった。最低限、決勝に上がる目標はクリアできた。自力勝負。

＜8＞金子幸央 最後はいっぱいでキツかった。感触は凄くいい。セッティングも出ている。吉田君へ。

＜9＞香川雄介 一瞬離れるかと思ったけど、ほぼ追い風だったので。石原君。