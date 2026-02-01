「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/01】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。

【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む

◆aespa、クールなステージ披露


「Dirty Work」「Rich Man」「Whiplash」とヒット楽曲をクールにパフォーマンスした4人。カリナ（KARINA）は「福岡の皆さん楽しんでますかー？」と可愛らしく呼びかけ、ジゼル（GISELLE）も「こうして福岡の皆さんに会えて嬉しいです」と笑顔を浮かべた。

SMTOWN史上初となる今回の福岡公演には豪華アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露した。（modelpress編集部）

◆「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」出演者


KANGTA／東方神起／SUPER JUNIOR／ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）／HYOYEON（少女時代）／MINHO（SHINee）／EXO／Red Velvet（IRENE & SEULGI & JOY）／NCT 127／NCT DREAM／WayV／aespa／RIIZE／NCT WISH／naevis／Hearts2Hearts／XngHan＆Xoul／SMTR25

【Not Sponsored 記事】