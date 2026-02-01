上田竜也、名作『リプリー』日本初上演で主演に！「皆様の集中力を一瞬たりとも切らさないよう、全身全霊で」
舞台『リプリー』が、上田竜也の主演により5月6〜24日に東京グローブ座にて日本初上演、5月29〜31日には大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演されることが決まった。
【写真】『リプリー』木村了、潤花ら注目キャストをチェック
原作は1960年にアラン・ドロン主演で映画化。日本では『太陽がいっぱい』（原題『Purple Noon／Plein Soleil』）として公開され、世界的なヒットを記録した。その後も1999年にマット・デイモン主演で再映画化されるなど、幾度となく映像化されてきた。近年ではNetflixシリーズ『リプリー』として、アンドリュー・スコット、ダコタ・ファニング、ジョニー・フリン出演で配信されるなど、時代を超えて支持を集めている。
その舞台版が宮田慶子の新演出により日本初上演を迎える。新たな視点で多様な題材に向き合いながらも、一貫したまなざしと表現を軸に据えてきた宮田ならではの演出で本作を立ち上げる。
1950年代初頭。息をするようにうそをつき、ニューヨークで自堕落に暮らしていた青年トム・リプリー。そんな彼にある富豪から依頼が舞い込む。「イタリアで放蕩（ほうとう）生活を送る、息子のリチャードを連れ戻してほしい」。イタリアに渡ってリチャードに近づき、親交を結ぶトム。ナポリ、ローマ、サンレモ…イタリア各地で“素晴らしい日々”を過ごしたトムは、リチャードに対して、次第に羨望（せんぼう）と執着が入り混じる感情を抱くようになる。そして、自分こそが「彼」にふさわしいと思い始めたトムは…。
巧妙で冷酷でありながら人を引きつける主人公トム・リプリーを上田竜也が演じる。トムとの出会いで人生が変わっていく青年リチャード・グリーンリーフは木村了。トムを警戒するかれんな女性マージ・シャーウッドには潤花。リチャードの友人フレディ・マイルスに板倉武志。イタリアに生きるティーンエイジャー、ファウストに長友郁真。ある依頼を通してトムと関わりをもつことになるリチャードの両親は川上麻衣子と鶴見辰吾が演じる。
本作では、トムとリチャードを除く登場人物を、5名の俳優が複数の役として兼任して演じ分ける構成になっており、その配役は原作においても重要な要素となっている。
上田は「最近は穏やかな役が続いていたため、本作のような役どころに久しぶりに出会えたことを嬉しく思っています。私が演じるトム・リプリーは、カリスマ性があり、人を惹きつける魅力のある青年です。どんな性格だとしても、それは一種の才能だと思います。 宮田さんの演出は初めてなので楽しみですし、宮田さんが求める世界観に応えられるよう、共演者の皆さんとチームワークよく一致団結して作品を作り上げてまいります。ご覧いただく皆様の集中力を一瞬たりとも切らさないよう、全身全霊で役に向き合っていきます。どうぞご期待ください」とコメントしている。
舞台『リプリー』は、5月6〜24日に東京グローブ座、5月29〜31日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■演出：宮田慶子
P・ハイスミスの小説によって生み出された『リプリー』。非道徳な詐欺師・犯罪者でありながら、その華麗さと上品さ、不安定に揺れる繊細な心が世界中のファンを惹きつけてきました。舞台として挑戦できることにとても興奮します。集中力が高く、シャープで陰影のある人物造形をなさる上田竜也さんが作り出してくださる『リプリー』に今からワクワクしています。息の詰まるようなサスペンスと、空間が自在に行き来する舞台を楽しみにしていただきたいと思います。
■リチャード・グリーンリーフ役：木村了
映画で何度も観てきた『リプリー』を、舞台で演じられることを大変光栄に思っています。一筋縄ではいかない作品ですが、演出の宮田慶子さんのもと、主演の上田竜也さんをはじめ、出演者の皆さんと真摯に向き合いながら立ち上げていきたいです。ぜひ劇場でご覧ください。
■マージ・シャーウッド役／ソフィア役：潤花
良い人悪い人のくくりではない人間らしさというところに常に魅力を感じます。
今回お話をいただきそれぞれの人物像でしたり題材が犯罪小説、全てが初めての挑戦でして、今の自分に新たな引き出しができるのではと挑戦したい気持ちでいっぱいでした。人間の本質的な部分に触れながらも新たな世界が見えるのではと意気込んでおります。この作品そしてお役に丁寧に向き合いながら初めましての皆様と大切に時間を積み重ねていきたいです。
